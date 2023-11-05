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Загинув одесит Юрій Глодан, сім'ю якого вбила російська ракета в ЖК "Тірас"

5 листопада 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загинув одесит Юрій Глодан, сім'ю якого вбила російська ракета в ЖК "Тірас"
Юрій Глодан. Фото: instagram
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На фронті загинув батько Кіри Глодан, яку торік в Одесі вбила російська ракета у ЖК "Тірас". Юрій після трагедії пішов до лав ЗСУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook підприємець Олександр Яковенко

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"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю.
Юра - чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкті Make My Cake, Одесса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі  пасхи від нашої кондитерської — цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", — написав чоловік.

Повідомлення про загибель Юрія Глодана. Фото: скриншот

Юрій Глодан після трагедії пішов в ЗСУ. Спочатку був у АЗОВ, а потім служив в Третій окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ.

"Він поступив, як гідний чоловік української нації. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сімʼї", — написав Олександр Яковенко.

Що відомо про трагедію у ЖК "Тірас"

23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Запуск було здійснено з літака стратегічної авіації ТУ-95 з території Росії з акваторії Каспійського моря. У будинку загинули восьмеро людей, поранення отримали 18. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили, а також вагітної спортсменки та її чоловіка. Житловий комплекс відбудували, проте мешканці не поспішають повертатися до своїх квартир.

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