Угроза для Украины в Черном море неизменна

Спикер ВС Украины Юрий Игнат. Фото: РБК-Украина

Несмотря на заявления РФ об "усилении дежурства" над Черным морем боевой авиации, угроза для Украины остается неизменной. Подобные заявления могут являться лишь очередными угрозами для стран НАТО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, присутствие этих самолетов только увеличит количество воздушных тревог, однако кардинально ситуацию не изменит.

"МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал", может запускать их откуда угодно. Прежде всего с севера нашего государства, оттуда были последние пуски. Если они усиливают присутствие этих самолетов в Черном море — это больше игра на Запад. Для Украины в плане атак ничего не изменится", — сказал Игнат.

Перехват самолетов над морем

Также Юрий Игнат считает, что страны-партнеры Украины, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГ в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. В частности, речь идет о F-16, которые уже больше месяца дежурят в Румынии.

Напомним, вчера мы писали, что кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование Черного моря. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении близкому товарищу российского диктатора Владимиру Путину, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране. Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех".