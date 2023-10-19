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Угроза для Украины в Черном море неизменна, — Игнат

19 октября 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угроза для Украины в Черном море неизменна
Спикер ВС Украины Юрий Игнат. Фото: РБК-Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на заявления РФ об "усилении дежурства" над Черным морем боевой авиации, угроза для Украины остается неизменной. Подобные заявления могут являться лишь очередными угрозами для стран НАТО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, присутствие этих самолетов только увеличит количество воздушных тревог, однако кардинально ситуацию не изменит.

"МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал", может запускать их откуда угодно. Прежде всего с севера нашего государства, оттуда были последние пуски. Если они усиливают присутствие этих самолетов в Черном море — это больше игра на Запад. Для Украины в плане атак ничего не изменится", — сказал Игнат.

Перехват самолетов над морем

Также Юрий Игнат считает, что страны-партнеры Украины, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГ в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. В частности, речь идет о F-16, которые уже больше месяца дежурят в Румынии.

Напомним, вчера мы писали, что кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование Черного моря. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении близкому товарищу российского диктатора Владимиру Путину, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране. Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех".

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