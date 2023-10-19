Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза для України у Чорному морі незмінна, — Ігнат arrow

Загроза для України у Чорному морі незмінна, — Ігнат

19 жовтня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза для України у Чорному морі незмінна
Речник ПС України Юрій Ігнат. Фото: РБК-Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри заяви РФ про "посилення чергування" над Чорним морем бойової авіації, для України загроза залишається незмінною. Подібні заяви можуть бути лише черговими погрозами для країн НАТО.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. 

Читайте також:

За його словами, присутність цих літаків лише збільшить кількість повітряних тривог, проте кардинально ситуацію не змінить. 

"МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", може запускати їх звідки завгодно. Передусім з півночі нашої держави, звідти були останні пуски. Якщо вони посилюють присутність цих літаків у Чорному морі — це більше гра на Захід. Для України в плані атак нічого не зміниться", — сказав Ігнат. 

Перехоплення літаків над морем

Також Юрій Ігнат вважає, що країни-партнери України, ймовірно, підійматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГ у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем. Зокрема, йдеться про F-16, які вже понад місяць чергують у Румунії. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру близькому товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні. Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі