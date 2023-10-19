Загроза для України у Чорному морі незмінна

Речник ПС України Юрій Ігнат. Фото: РБК-Україна

Попри заяви РФ про "посилення чергування" над Чорним морем бойової авіації, для України загроза залишається незмінною. Подібні заяви можуть бути лише черговими погрозами для країн НАТО.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Читайте також:

За його словами, присутність цих літаків лише збільшить кількість повітряних тривог, проте кардинально ситуацію не змінить.

"МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", може запускати їх звідки завгодно. Передусім з півночі нашої держави, звідти були останні пуски. Якщо вони посилюють присутність цих літаків у Чорному морі — це більше гра на Захід. Для України в плані атак нічого не зміниться", — сказав Ігнат.

Перехоплення літаків над морем

Також Юрій Ігнат вважає, що країни-партнери України, ймовірно, підійматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГ у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем. Зокрема, йдеться про F-16, які вже понад місяць чергують у Румунії.

Нагадаємо, вчора ми писали, що кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру близькому товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні. Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех".