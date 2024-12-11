Гончаренко назвал Умерова угрозой нацбезопасности и призвал к отставке

Угроза нацбезопасности — одесский нардеп об Умерове
Народный депутат Алексей Гончаренко обвинил руководство Министерства обороны Украины в бездействии и "развале". По его словам, главу ведомства нужно срочно менять.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил сам политик.
Что сказал депутат
Алексей Гончаренко обратил внимание на ситуацию со строительством фортификаций. Он напомнил о коррупционных скандалах в этой сфере и заявил, что никаких выводов из этого не сделано.
"Наша проблема — полный развал работы Министерства обороны. Министра обороны нужно немедленно отправлять в отставку. Господин Умеров стал просто угрозой национальной безопасности Украины", — заявил нардеп.
Напомним, по данным БЭБ, Украина потеряла 300 млн грн из-за сделок с фортификациями. Отметим также, что в Одесской области строительство защитных сооружений почти завершилось.
Читайте Новини.LIVE!