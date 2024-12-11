Гончаренко назвав Умєрова загрозою нацбезпеці і закликав до відставки

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook

Народний депутат Олексій Гончаренко обвинуватив керівництво Міністерства оборони України у бездіяльності й "розвалі". За його словами, очільника відомства треба терміново змінювати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив сам політик.

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Олексій Гончаренко звернув увагу на ситуацію з будівництвом фортифікацій. Він нагадав про корупційні скандали у цій сфері й заявив, що жодних висновків з цього не зроблено.

"Наша проблема — повний розвал роботи Міністерства оборони. Міністра оборони треба негайно відправляти у відставку. Пан Умєров став просто загрозою національній безпеці України", — заявив нардеп.

Нагадаємо, за даними БЕБ, Україна втратила 300 млн грн через оборудки з фортифікаціями. Зазначимо також, що на Одещині будівництво захисних споруд майже завершилося.