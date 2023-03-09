Угроза не миновала: в Черном море все еще снаряжены ракетоносители
Во время массированной ракетной атаки по всей территории Украины враг использовал ракеты разного типа. Были применены и высокоточные "Калибры". Пока угроза не прошла и возможны еще точечные удары.
Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Мы осознавали, что, скорее всего, ракетная атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры. Маневры врага были направлены на присыпание нашей бдительности. Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей", — отметила Наталья Гуменюк.
Работа ПВО
Ночью оккупанты выпустили по Украине 81 ракету, из них 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр". Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат.
Угроза с Черного моря
В Черном море продолжают предшествовать два ракетоносителя, которые снаряжены 16 "Калибрами". Так что опасность не миновала. Следует понимать, что не только массированная ракетная атака может представлять угрозу, возможно применение и точечных ударов.
Попадания по Одесчине
В результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.