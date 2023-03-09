Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Під час масованої ракетної атаки по всій території України, ворог використовував ракети різного типу. Були застосовані й високоточні "Калібри". Наразі загроза не минула й можливі ще точкові удари.

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми усвідомлювали, що скоріш за все ракетна атака буде спрямована на об'єкти критичної інфраструктури. Маневри ворога були спрямовані на присипання нашої пильності. Вони намагались, завівши всі ракетоносії в пункти базування, зробити вигляд, що нічого не відбувається. Разом з активністю тактичної та стратегічної авіації було зафіксовано виведення й ракетоносіїв", — зазначила Наталя Гуменюк.

Робота ППО

Уночі окупанти випустили по Україні 81 ракету, з них 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр". Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат.

Загроза з Чорного моря

В Чорному морі продовжують передувати два ракетоносії, які спорядженні 16 "Калібрами". Тож небезпека не минула. Слід розуміти, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можливе застосування й точкових ударів.

Влучання на Одещині

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.