Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза обстрелов — россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море arrow

Угроза обстрелов — россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море

6 октября 2024 11:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне вывели снаряженные ракетоносители в Черное море
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро воскресенья, 6 октября, российские военные вывели снаряженные ракетоносители в Черное море. Носители "Калибров" способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высокий и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей на дежурстве

  • В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, два из них являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
Угроза обстрелов - россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море - фото 1
Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 2
Крейсер "Москва". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 3
Корвет "Аскольд". Фото: росСМИ

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 4
Катер "Ивановец". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 5
Корвет "Серпухов". Фото: росСМИ

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 6
Лодка "Ростов-на-Дону". Фото: росСМИ

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами. В результате удара значительные разрушения получила гражданская инфраструктура, есть пострадавший.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетоноситель

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:57 В Харьковской области мужчина публично поддержал агрессию России — что решил суд

11:35 Метеозависимым грозит опасность — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:32 В Украине стремительно растут цены — детали от Нацбанка

11:30 Угроза обстрелов — россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море

11:09 Зеленский обратился к бойцам ТрО в день их профессионального праздника — фото

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

10:56 Тысячи одесситов остались в воскресенье без света — причины

10:40 В Воздушных силах отчитались о сбитых дронах и ракетах этой ночью

10:28 Российские оккупанты атаковали гражданское судно на Одесчине

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

11:57 В Харьковской области мужчина публично поддержал агрессию России — что решил суд

11:35 Метеозависимым грозит опасность — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:32 В Украине стремительно растут цены — детали от Нацбанка

11:30 Угроза обстрелов — россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море

11:09 Зеленский обратился к бойцам ТрО в день их профессионального праздника — фото

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

10:56 Тысячи одесситов остались в воскресенье без света — причины

10:40 В Воздушных силах отчитались о сбитых дронах и ракетах этой ночью

10:28 Российские оккупанты атаковали гражданское судно на Одесчине

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке