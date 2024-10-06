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Загроза обстрілів — росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

6 жовтня 2024 11:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росіяни вивели споряджені ракетоносії в Чорне море
Російський ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 6 жовтня, російські військові вивели споряджені ракетоносії в Чорне море. Носії "Калібрів" здатні завдавати ударів по території України та, зокрема, Одеської області. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий і потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

  • У Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з них є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
Загроза обстрілів — росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - фото 1
Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.
Небезпека обстрілу півдня України висока — - фото 2
Крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.
Небезпека обстрілу півдня України висока — - фото 3
Корвет "Аскольд". Фото: росЗМІ

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.
Небезпека обстрілу півдня України висока — - фото 4
Катер "Івановєц". Фото: росЗМІ

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.
Небезпека обстрілу півдня України висока — - фото 5
Корвет "Серпухов". Фото: росЗМІ

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.
Небезпека обстрілу півдня України висока — - фото 6
Човен "Ростов-на-Дону". Фото: росЗМІ

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

  • Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе Sea Baby у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами. Унаслідок удару значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є постраждалий. 

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетоносій

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