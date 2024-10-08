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Не пренебрегайте тревогами — вражеских ракетоносителей в море стало больше

8 октября 2024 10:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Враг значительно увеличил количество ракетоносителей в Черном море
Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро вторника, 8 октября, российские военные вывели снаряженные ракетоносители в Черное море. Носители "Калибров" способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высокий и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

  • в Черном море 16 вражеских кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Угроза обстрелов - россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море - фото 1
Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодку "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.

Напомним, ночью враг атаковал Одесчину дронами.

Также россияне ударили баллистикой по гражданскому судну. Погиб человек.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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