Враг значительно увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Не пренебрегайте тревогами — вражеских ракетоносителей в море стало больше
На утро вторника, 8 октября, российские военные вывели снаряженные ракетоносители в Черное море. Носители "Калибров" способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высокий и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве
- в Черном море 16 вражеских кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Какие российские корабли уничтожила Украина
С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодку "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.
Напомним, ночью враг атаковал Одесчину дронами.
Также россияне ударили баллистикой по гражданскому судну. Погиб человек.
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