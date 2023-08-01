Угроза ракетно-дроновых ударов по Украине высока, — Сергей Братчук

Сергей Братчук. Фото: google

В Черном море на боевое дежурство враг вывел ракетоносители. Это может свидетельствовать о подготовке оккупантов к очередной ракетно-дроновой атаке.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"После определенной паузы в Черном море появились три ракетоносителя. Пока враг не атакует, готовится к возможной атаке. Надо понимать, что война продолжается. Хочу отметить самое главное, Силы обороны юга государства готовы выполнять все поставленные задачи и дать отпор вражеской атаке", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что Силы обороны готовы не только защищаться, а нанести мощный ответный удар, если это будет необходимо.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 августа.

Также мы писали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно подходит к той точке, когда можно более или менее уверенно говорить об успехе ВСУ. К тому же российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт. Но как это скажется и скажется ли вообще на восточном фронте, на Бахмутском и Купянском направлениях? Почему россияне поняли, что проиграют — читайте в материале.