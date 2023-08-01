Загроза ракетно-дронових ударів по Україні висока, — Сергій Братчук

Сергій Братчук. Фото: google

В Чорному морі на бойове чергування ворог вивів ракетоносії. Це може свідчити про підготовку окупантів до чергової ракетно-дронової атаки.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Після певної паузи в Чорному морі з’явились три ракетоносії. Поки що ворог не атакує, готується до можливої атаки. Треба розуміти, що війна триває. Хочу зазначити найголовніше, Сили оборони півдня держави готові виконувати всі поставлені завдання, та дати відсіч ворожій атаці", — зазначив Сергій Братчук.

Речник УДАП додав, що Сили оборони готові не тільки захищатись, а завдати потужного удару у відповідь, якщо це буде необхідно.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 1 серпня.

Також ми писали, що контрнаступ Збройних сил України поступово підходить до тієї точки, коли можна більш-менш упевнено говорити про успіх ЗСУ. До того ж російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт. Але як це позначиться — і чи позначиться взагалі — на східному фронті, на Бахмутському та Куп'янському напрямках? Чому росіяни зрозуміли, що програють — читайте в матеріалі.