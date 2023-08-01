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Кораблі РФ продовжують атакувати невідомі дрони: подробиці

1 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кораблі РФ продовжують атакувати невідомі дрони: подробиці
Російський корвет "Сергій Котов". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі, три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувані кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись". 

Про це повідомляє Міноборони РФ.  

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Атака на кораблі РФ

"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котів" і "Василь Биків" Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, на 340 км", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, вони додали, що знищили всі три безекіпажні катери. Й розвідувальні кораблі продовжують виконувати поставлені країною-терористом завдання.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот
Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Цікаво, що саме корвет "Сергій Котов" зайшов у південне Чорне море, патрулюючи судноплавний шлях між протокою Босфор і Одесою. Він мав стати частиною цільової групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України. 

Блокада Чорного моря

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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