Корабли РФ продолжают атаковать неизвестные дроны: подробности

Российский корвет "Сергей Котов". Фото: google

Сегодня ночью, три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведываемые корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря", — говорится в сообщении.

Кроме того, они добавили, что уничтожили все три безэкипажных катера. И разведывательные корабли продолжают выполнять поставленные страной-террористом задачи.

Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Любопытно, что именно корвет "Сергей Котов" зашел в южное Черное море, патрулируя судоходный путь между проливом Босфор и Одессой. Он должен стать частью целевой группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Блокада Черного моря

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.