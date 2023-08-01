Корабли РФ продолжают атаковать неизвестные дроны: подробности
Сегодня ночью, три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведываемые корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака на корабле РФ
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря", — говорится в сообщении.
Кроме того, они добавили, что уничтожили все три безэкипажных катера. И разведывательные корабли продолжают выполнять поставленные страной-террористом задачи.
Любопытно, что именно корвет "Сергей Котов" зашел в южное Черное море, патрулируя судоходный путь между проливом Босфор и Одессой. Он должен стать частью целевой группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.
Блокада Черного моря
После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.
Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.