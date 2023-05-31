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Угроза ракетно-дроновой атаки: сколько кораблей в Черном море

31 мая 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетно-дроновой атаки: сколько кораблей в Черном море
Военные корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На боевом дежурстве в Черном море находятся ракетоносители со снаряженными "Калибрами". Уровень угрозы ракетно-дроновых атак остается чрезвычайно высоким.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море корабельная группировка состоит из 9 единиц. Среди них на боевом дежурстве остаются 3 ракетоносителя, 2 из которых подводные. Суммарный залп "Калибров" готовых к применению — 16.

"Продолжаем избивать врага и давить на него информационно, а гражданских просим быть осмотрительными и сознательными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, переходить в укрытие, в восприятии информации ориентироваться на официальные источники. Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", — говорится в сообщении.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что Россия может готовить мощную атаку с помощью ракет с моря и дронов. Таким образом, оккупанты хотят вычислить нашу ПВО.

Также мы сообщали, что враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО.

Добавим, что в ночь на 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В целом по Украине было выпущено более 30 беспилотников.

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