Загроза ракетно-дронової атаки: скільки кораблів у Чорному морі

Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають ракетоносії зі спорядженими "Калібрами". Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 одиниць. Серед них на бойовому чергуванні залишається 3 ракетоносії, 2 з яких підводні. Сумарний залп "Калібрів" готових до застосування — 16.

"Продовжуємо бити ворога і тиснути на нього інформаційно, а цивільних просимо бути обачними і свідомими, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття, в сприйнятті інформації орієнтуватися на офіційні джерела. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", — йдеться в повідомленні.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що Росія може готувати потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів. Таким чином окупанти хочуть вирахувати нашу ППО.

Також ми повідомляли, що ворог продовжує обстрілювати територію України. Тим самим окупанти намагаються знайти позиції українських сил ППО.

Додамо, що в ніч проти 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Загалом, по Україні було випущено понад ворожих 30 безпілотників.