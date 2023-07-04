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Угроза ракетного удара: сколько кораблей РФ в Черном море

4 июля 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара: сколько кораблей РФ в Черном море
Военные корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг продолжает маневрировать в Черном море. Кроме того, оккупанты держат на боевом дежурстве ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга критические изменения не претерпела, остается стабильно сложной и напряженной. Корабельная группировка врага продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной Азовского, в количестве 9 и 1 корабль соответственно", говорится в сообщении.

На боевое дежурство в Черном море выведен 1 надводный ракетоноситель. Общий залп может достигать 8 "Калибров".

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 4 июля.

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