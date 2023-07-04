Угроза ракетного удара: сколько кораблей РФ в Черном море

Военные корабли в Черном море. Фото: google

Враг продолжает маневрировать в Черном море. Кроме того, оккупанты держат на боевом дежурстве ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга критические изменения не претерпела, остается стабильно сложной и напряженной. Корабельная группировка врага продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной Азовского, в количестве 9 и 1 корабль соответственно", — говорится в сообщении.

На боевое дежурство в Черном море выведен 1 надводный ракетоноситель. Общий залп может достигать 8 "Калибров".

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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