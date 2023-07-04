Загроза ракетного удару: скільки кораблів РФ у Чорному морі

Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google

Ворог продовжує маневрувати в Чорному морі. Крім того, окупанти тримають на бойовому чергуванні ракетоносій споряджений "Калібрами".

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня критичних змін не зазнала, залишається стабільно складною та напруженою. Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній Азовського, в кількості 9 і 1 корабель відповідно", — йдеться в повідомленні.

На бойове чергування в Чорному морі виведено 1 надводний ракетоносій. Загальний залп може сягати 8 "Калібрів".

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

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