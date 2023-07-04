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Загроза ракетного удару: скільки кораблів РФ у Чорному морі

4 липня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару: скільки кораблів РФ у Чорному морі
Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує маневрувати в Чорному морі. Крім того, окупанти тримають на бойовому чергуванні ракетоносій споряджений "Калібрами". 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня критичних змін не зазнала, залишається стабільно складною та напруженою.  Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній Азовського, в кількості 9 і 1 корабель відповідно", — йдеться в повідомленні. 

На бойове чергування в Чорному морі виведено 1 надводний ракетоносій. Загальний залп  може сягати 8 "Калібрів". 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 4 липня.

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