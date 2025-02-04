Ракетоносители в морях - где и сколько

Черноморский флот РФ на рейде оккупированного Севастополя Фото: defence-ua.com

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в Черном и Средиземном морях. По состоянию на сегодня, 4 февраля, РФ вывела на рейды восемь носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

По информации ВМС ВСУ, ситуация в Черном море остается напряженной. По состоянию на утро в водах находятся два российских военных судна, на одном из которых крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до четырех единиц. В Средиземном зафиксировано шесть российских кораблей, среди которых два ракетоносца с 22 "Калибрами". В Азофском проливе активности врага не зафиксировано.

Фото: Военно-морские силы Украины

Движение через Керченский пролив

Кроме того, за последние сутки россияне продолжили использовать Керченский пролив для перевозки своих судов. Три корабля, один из которых направлялся из Босфора, осуществили проход в Азовское море. Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг перемещений российских судов.

Напомним, недавно мы писали о судне с украинскими морями, который пострадал в результате шторма. А также о том, что РФ перестала доставлять груз в Крым морем.