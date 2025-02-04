Ракетоносії у морях - де і скільки

Чорноморський флот РФ на рейді окупованого Севастополя. Фото: defence-ua.com

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу у Чорному та Середземному морях. Станом на сьогодні, 4 лютого, РФ вивели на рейди вісім носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про цеповідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у морях

За інформацією ВМС ЗСУ, ситуація в Чорному морі залишається напруженою. Станом на ранок у водах перебувають два російські військові судня, на одному з яких крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до чотирьох одиниць.У Середземному зафіксовано шість російських кораблів, серед яких два ракетоносці із 22 "Калібрами". В Азофському активності ворога не зафіксовано.

Фото: Військово-морські сили України​​​

Рух через Керченську протоку

Крім того, за останню добу росіяни продовжили використовувати Керченську протоку для перевезення своїх суден. Три кораблі, одне з яких прямувало з Босфору, здійснили прохід до Азовського моря. Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг переміщень російських суден.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про судно із українськими морями, який постраждав внаслідок шторму. А також про те що РФ перестала доставляти вантаж у Крим морем.

