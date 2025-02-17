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Угроза в Черном море — РФ вывела ракетоносители

17 февраля 2025 11:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Российские ракетоносители снова в Черном море
Российский ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: Армия. Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 17 февраля, враг снова вывел на рейды пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море обнаружили 1 вражеский корабль, который может выпустить до 4 "Калибров". В Средиземном зафиксировали четыре судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активности российского флота не зафиксировано.

Угроза в Черном море — РФ вывела ракетоносители - фото 1
Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море в интересах РФ зашли 6 кораблей, два из которых — в направлении Босфора. В Азовское — 12 судов, 5 из которых двигались со стороны Турции. Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, как Лондон помогает Украине делать морские дроны. А также о том как РФ применяет вертолеты для борьбы с беспилотниками.

 

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