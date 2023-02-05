Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Вероятность ракетных ударов и дронами по Одессе сохраняется, — Сергей Братчук. arrow

Вероятность ракетных ударов и дронами по Одессе сохраняется, — Сергей Братчук.

5 февраля 2023 10:55
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Россия готовится к очередному ракетному обстрелу: враг проводит разведку дронами
Враг пытается запустить воздушную разведку
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Несмотря на то, что ночь прошла без сигналов тревоги, противник снова готовится к очередному удару. Об этом свидетельствует активность вражеских беспилотников.

Об этом в утреннем отчете сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

"Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги. Хотя отмечается, что враг пытается активизировать воздушную разведку. Поэтому вероятность ракетных ударов и дронами-камикадзе остается на высоком уровне", — информирует спикер.

В эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинскими силами такие беспилотники сбивают. Шторм не дает выходить российским кораблям на дежурство. Но расслабляться рано.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БпЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область", — рассказала Гуменюк.

Подчеркнем, что враг разведывает ситуацию украинских войск вдоль всего фронта. Так, в Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА, который корректировал огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.

Массированная атака

Последствия последнего обстрела Одессы устраняются по сей день. Напомним, что в Одесской области 26 января уже зафиксировали повреждение двух объектов критической энергетической инфраструктуры в результате масштабной атаки рф. Предварительно пострадавших не было.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

11:14 Преодоление последствий непогоды: в Киевской области чистят дороги от снега

Новина з фото

11:09 Донецкая область под обстрелами оккупантов: есть раненые и значительные разрушения

10:56 Россияне распространяют фейк, якобы они вошли в Бахмут, — ЦНС

10:38 Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023

10:31 Ударных группировок нет: Госпогранслужба о ситуации на границе Украины и Беларуси

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:23 В Украине из-за агрессии россии погибли 460 детей

Новина з фото

10:20 Графики не работают — в Одесской области введены экстренные отключения: адреса пунктов несокрушимости

Новина з фото

10:05 Осуществлял воздушную разведку: в Донецкой области пограничники "приземлили" вражеский дрон

10:05 Оккупанты распространяют фейк о захвате Белогоровки, — Гайдай

09:35 Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова: трое раненых

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Актуальное по теме

None 5 Февраль 11:11

Преодоление последствий непогоды: в Киевской области чистят дороги от снега

None 5 Февраль 11:10

Донецкая область под обстрелами оккупантов: есть раненые и значительные разрушения

None 5 Февраль 10:54

Россияне распространяют фейк, якобы они вошли в Бахмут, — ЦНС

None 5 Февраль 11:14

Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB