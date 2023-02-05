Россия готовится к очередному ракетному обстрелу: враг проводит разведку дронами

Враг пытается запустить воздушную разведку

Несмотря на то, что ночь прошла без сигналов тревоги, противник снова готовится к очередному удару. Об этом свидетельствует активность вражеских беспилотников.

Об этом в утреннем отчете сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги. Хотя отмечается, что враг пытается активизировать воздушную разведку. Поэтому вероятность ракетных ударов и дронами-камикадзе остается на высоком уровне", — информирует спикер.

В эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинскими силами такие беспилотники сбивают. Шторм не дает выходить российским кораблям на дежурство. Но расслабляться рано.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БпЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область", — рассказала Гуменюк.

Подчеркнем, что враг разведывает ситуацию украинских войск вдоль всего фронта. Так, в Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА, который корректировал огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.

Массированная атака

Последствия последнего обстрела Одессы устраняются по сей день. Напомним, что в Одесской области 26 января уже зафиксировали повреждение двух объектов критической энергетической инфраструктуры в результате масштабной атаки рф. Предварительно пострадавших не было.