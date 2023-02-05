Росія готується до чергового ракетного обстрілу: ворог проводить розвідку дронами

Ймовірність ракетних ударів та дронами по Одесі зберігається, — Сергій Братчук
Попри те, що ніч пройшла без сигналів тривоги, противник знову готується до чергового удару. Про це свідчить активність ворожих безпілотників.
Про це в ранковому звіті повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів та сигналів повітряної тривоги. Хоча відзначається, що ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Тому ймовірність ракетних ударів та дронами-камікадзе залишається на високому рівні", — інформує речник.
В ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк підкреслила, що українськими силами такі безпілотники збивають. Шторм не дає виходити російським кораблям на чергування. Але розслаблятися зарано.
"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БпЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", — розповіла Гуменюк.
Підкреслимо, що ворог розвідує ситуацію українських військ вздовж всього фронту. Так, на Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА, який корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах. Окрім цього, він здійснював повітряну розвідку.
Масована атака
Наслідки останнього обстрілу Одеси відновлюють до сьогодні. Нагадаємо, що в Одеській області 26 січня вже зафіксували пошкодження двох об'єктів критичної енергетичної інфраструктури внаслідок масштабної атаки рф. Попередньо постраждалих немає.