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Найближчим часом рф не зможе застосувати "шахіди" для ударів по Україні, — Гуменюк

30 січня 2023 17:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Найближчим часом рф не зможе застосувати "шахіди" для ударів по Україні
На заваді став сильний вітер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Погода внесла свої корективи в атаки росіян. Окупанти не зможуть застосувати іранські дрони для ударів по території України через поривчастий вітер.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Але розслаблятися не варто, оскільки часто вночі вітер затихає, і тоді російська армія використовує іранські дрони. Гуменюк зазначила, що рф намагається виробити нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, зокрема, перед масованими ракетними ударами активізує повітряну розвідку.

"Вони намагаються максимально ретельно зібрати інформацію, в тому числі й про об'єкти, які належать до протиповітряної оборони, вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла до 75−80% у протидії масованим ракетним атакам. Тому дешеві Shahed використовують першими хвилями для того, щоб і розвідати, і знищити засоби ППО, виснажити систему спостереження. А вже потім запускають ракети", — сказала Наталія Гуменюк.

Що відомо про дрони Shahed 136 

Це так званий дрон-камікадзе — він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.  

Слабкі місця дрона 

Швидкість 120-180 км/г дозволяє атакувати "Шахед-136" зі стрілецької зброї. А політ на низькій висоті з двигуном, що шумить, розкриває ціль не тільки для радара, а й бійцям на посту спостереження. Крім того, дрон, можливо, вдасться глушити й збивати з курсу. 

Загроза з моря 

Тим часом ймовірність ракетних ударів з акваторії Чорного моря залишається на високому рівні. Кількість ворожих ракетоносіїв не зменшилася. Це велика загроза, тому що "Калібри" можуть летіти не лише на територію Одещини, але й по інших областях держави.

Нагадаємо, все частіше почала з'являтися інформація про те, що росія готує новий наступ навесні і, ймовірніше за все, він буде на півдні. Проте військові зазначають, що висадка ворожого десанту Одесі не загрожує.

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