В ближайшее время Россия не сможет применить "шахиды" для ударов по Украине.

Помешал сильный ветер

Погода внесла свои коррективы в атаки россиян. Оккупанты не смогут применить иранские дроны для ударов по территории Украины из-за порывистого ветра.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Но расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда русская армия использует иранские дроны. Гуменюк отметила, что россия пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

"Они стараются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, возросшей до 75-80% в противодействии массированным ракетным атакам. Поэтому дешевые Shahed используют первые волны для того чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А уже потом запускают ракеты", — сказала Наталья Гуменюк.

Что известно о дронах Shahed 136

Это так называемый дрон-камикадзе — он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Слабые места дрона

Скорость 120-180 км/ч позволяет атаковать "Шахед-136" из стрелкового оружия. А полет на низкой высоте с шумящим двигателем раскрывает цель не только для радара, но и бойцам на посту наблюдения. Кроме того, дрон, возможно, удастся глушить и сбивать с курса.

Угроза с моря

Между тем, вероятность ракетных ударов с акватории Черного моря остается на высоком уровне. Число вражеских ракетоносителей не уменьшилось. Это большая угроза, потому что "Калибры" могут лететь не только на территорию Одесчины, но и по другим областям государства.

Напомним, все чаще начала появляться информация о том, что россия готовит новое наступление весной и, вероятнее всего, оно будет на юге. Однако военные отмечают, что высадка вражеского десанта Одессе не грозит.