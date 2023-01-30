Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В ближайшее время рф не сможет применить "шахиды" для ударов по Украине, — Гуменюк arrow

В ближайшее время рф не сможет применить "шахиды" для ударов по Украине, — Гуменюк

30 января 2023 17:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В ближайшее время Россия не сможет применить "шахиды" для ударов по Украине.
Помешал сильный ветер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Погода внесла свои коррективы в атаки россиян. Оккупанты не смогут применить иранские дроны для ударов по территории Украины из-за порывистого ветра.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Но расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда русская армия использует иранские дроны. Гуменюк отметила, что россия пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

"Они стараются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, возросшей до 75-80% в противодействии массированным ракетным атакам. Поэтому дешевые Shahed используют первые волны для того чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А уже потом запускают ракеты", — сказала Наталья Гуменюк.

Что известно о дронах Shahed 136

Это так называемый дрон-камикадзе — он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Слабые места дрона

Скорость 120-180 км/ч позволяет атаковать "Шахед-136" из стрелкового оружия. А полет на низкой высоте с шумящим двигателем раскрывает цель не только для радара, но и бойцам на посту наблюдения. Кроме того, дрон, возможно, удастся глушить и сбивать с курса.

Угроза с моря

Между тем, вероятность ракетных ударов с акватории Черного моря остается на высоком уровне. Число вражеских ракетоносителей не уменьшилось. Это большая угроза, потому что "Калибры" могут лететь не только на территорию Одесчины, но и по другим областям государства.

Напомним, все чаще начала появляться информация о том, что россия готовит новое наступление весной и, вероятнее всего, оно будет на юге. Однако военные отмечают, что высадка вражеского десанта Одессе не грозит.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:53

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB