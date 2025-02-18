Сколько ракетоносителей РФ в морях

Российский ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Военные корабли РФ продолжают создавать угрозу в акватории Черного и Средиземного морей. Сегодня, 18 февраля, враг снова вывел на рейды пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море обнаружили 1 вражеский корабль, который может выпустить до 4 "Калибров". В Средиземном зафиксировали четыре судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активности российского флота не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море в интересах РФ зашли 5 кораблей, 2 из которых — в направлении Босфора. В Азовское — 11 судов, 2 из которых двигались со стороны Турции. К тому же Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что НАТО критикует тактику ведения войны Украиной. А также о разведчике Альянса в Черном море.