Скільки ракетоносіїв РФ у морях

Російський ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Військові кораблі РФ продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні,18 лютого, ворог знову вивів на рейди п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі виявили 1 ворожий корабель, який може випустити до 4 "Калібрів". У Середземному зафіксували чотири судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря в інтересах РФ зайшли 5 кораблів, 2 з яких — у напрямку Босфору. До Азовського — 11 суден, 2 з яких рухались зі сторони Туреччини. До того ж Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що НАТО критикує тактику ведення війни Україною. А також про розвідник Альянсу у Чорному морі.