Розвідка над Чорним морем: що моніторять літаки НАТО

Розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Фото: NAVY

З самого ранку над Чорним морем зафіксовано активність американських розвідувальних літаків. Вони здійснюють моніторинг ситуації поблизу південних кордонів Одещини, відстежуючи дії російських сил у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Сьогодні, 15 лютого, розвідувальні літаки США Bombardier Challenger 650 Artemis і Boeing P-8A Poseidon проводять повітряне патрулювання неподалік Одеської області.

Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Літак Bombardier Challenger 650 Artemis спеціалізується на радіоелектронній розвідці та оснащений сучасною апаратурою для сканування і перехоплення сигналів. Він проводить спостереження вздовж кордонів Молдови та України, визначаючи місцезнаходження військових об’єктів противника та оцінюючи рівень загроз.

Рух розвідника. Фото: скриншот

Другий розвідувальник, Boeing P-8A Poseidon, який піднявся з бази ВПС Сігонелла на Сицилії, оснащений електронікою для моніторингу морських цілей. Його завдання — спостерігати за діями ворожого флоту та оперативно передавати дані українським військовим.

Нагадаємо, росіяни завели свої ракетоносії у пункти базування. Також ми повідомляли, що Зеленський відповів, в які терміни Україна планує завершити війну.