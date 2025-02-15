Разведка над Черным морем: что мониторят самолеты НАТО

Из Греции в Черное море прибыл разведчик НАТО
С самого утра над Черным морем зафиксирована активность американских разведывательных самолетов. Они осуществляют мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области, отслеживая действия российских сил в Черном море.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Авиация над Черным морем
Сегодня, 15 февраля, разведывательные самолеты США Bombardier Challenger 650 Artemis и Boeing P-8A Poseidon проводят воздушное патрулирование неподалеку Одесской области.
Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis специализируется на радиоэлектронной разведке и оснащен современной аппаратурой для сканирования и перехвата сигналов. Он проводит наблюдение вдоль границ Молдовы и Украины, определяя местонахождение военных объектов противника и оценивая уровень угроз.
Второй разведчик, Boeing P-8A Poseidon, который поднялся с базы ВВС Сигонелла на Сицилии, оснащен электроникой для мониторинга морских целей. Его задача — наблюдать за действиями вражеского флота и оперативно передавать данные украинским военным.
Напомним, россияне завели свои ракетоносители в пункты базирования. Также мы сообщали, что Зеленский ответил, в какие сроки Украина планирует завершить войну.
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