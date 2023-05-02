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Угроза с Черного моря: сколько "Калибров" готовы к запуску

2 мая 2023 10:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: сколько "Калибров" готовы к запуску
Корабли РФ в Черном море. Фото: Андрей Клименко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночь в Одессе и области под сигналами воздушной тревоги. Впрочем, количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В Черном море продолжается шторм и эта погода действительно на нашей стороне, она не способствует выполнению боевых задач противником. Корабельная группировка хоть и держится в количестве 10 единиц, но флот рассредоточен, максимально маневрируют для того, чтобы не быть пораженными", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", среди кораблей на боевом дежурстве один подводный ракетоноситель снаряжен четырьмя "Калибрами". Ночью второй был заведен в пункт базирования. Это высокоточное оружие и следует быть начеку. Ракетная угроза остается, впрочем, не такая критическая и высокая.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия сменила тактику авиаударов. По его словам, сейчас ракеты бьют специально по гражданским объектам.

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