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Загроза з Чорного моря: скільки "Калібрів" готові до запуску

2 травня 2023 10:34
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Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки "Калібрів" готові до запуску
Кораблі РФ у Чорному морі. Фото: Суспільне
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги. Втім кількість ракетоносіїв у Чорному морі зменшилась.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"В Чорному морі продовжується шторм й ця погода дійсно на нашому боці, вона не сприяє виконанню бойових завдань противником. Корабельне угруповання хоч і тримається в кількості 10 одиниць, але флот розосередженні, максимально маневрують для того, щоб не бути ураженими", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як додала речниця ОК "Південь", серед кораблів на бойовому чергуванні один підводний ракетоносій споряджений чотирма "Калібрами". Вночі другий був заведений до пункту базування. Це високоточна зброя й слід бути напоготові. Ракетна загроза залишається, втім не така критична й висока. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.   

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.   

Зазначимо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику авіаударів. За його словами, зараз ракети бʼють спеціально по цивільних обʼєктах.

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