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Угроза с Черного моря: сколько кораблей на боевом дежурстве

20 июня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: сколько кораблей на боевом дежурстве
Военные корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Впрочем, ракет на борту пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "совершенно безответственным".

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