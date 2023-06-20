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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів на бойовому чергуванні

20 червня 2023 11:30
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Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів на бойовому чергуванні
Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Втім, ракет на борту наразі немає. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування Володимиром Путіним ядерної зброї цілком реальна. При цьому Байден також засудив заяву Путіна про розміщення першої тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі, назвавши її "абсолютно безвідповідальною".

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