За кілька днів атаки "шахедами" по Україні посиляться, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Буквально за кілька днів очікується чергова атака дронами по Україні. Це пов’язано з тим, що незабаром окупанти отримають чергову партію "шахедів".

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, РФ очікує оновлення постачання іранських дронів.

"В них є домовленості, є постачання, є плани застосовувати дрони", — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що запускають дрони зазвичай зі східного узбережжя Азовського моря і їхні розташування цих баз наразі не змінилися.

Зазначимо, у Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів. Втім ворог вивів на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Нагадаємо, нещодавно окупанти кілька днів поспіль атакували Одещину. 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено.