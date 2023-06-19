Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За кілька днів атаки "шахедами" по Україні посиляться, — Гуменюк arrow

За кілька днів атаки "шахедами" по Україні посиляться, — Гуменюк

19 червня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
За кілька днів атаки "шахедами" по Україні посиляться, — Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Буквально за кілька днів очікується чергова атака дронами по Україні. Це пов’язано з тим, що незабаром окупанти отримають чергову партію "шахедів".

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, РФ очікує оновлення постачання іранських дронів.

"В них є домовленості, є постачання, є плани застосовувати дрони", — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що запускають дрони зазвичай зі східного узбережжя Азовського моря і їхні розташування цих баз наразі не змінилися.

Зазначимо, у Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів. Втім ворог вивів на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Нагадаємо, нещодавно окупанти кілька днів поспіль атакували Одещину. 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB