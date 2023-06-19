Через несколько дней атаки "шахедами" по Украине усилятся, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Буквально через несколько дней ожидается очередная атака дронами по Украине. Это связано с тем, что вскоре оккупанты получат очередную партию "шахедов".

Об этом в эфире общенационального марафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, РФ ожидает обновление поставок иранских дронов.

"У них есть договоренности, есть поставки, есть планы применять дроны", — отметила Гуменюк.

Также она добавила, что запускают дроны обычно с восточного побережья Азовского моря и расположение этих баз не изменилось.

Отметим, что в Черном море уменьшилось количество российских кораблей. Впрочем, враг вывел на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

Напомним, недавно оккупанты несколько дней подряд атаковали Одесчину. 15 июня по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.