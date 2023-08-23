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Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

23 августа 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море находится достаточно развернутая корабельная группировка врага. Уровень ракетной опасности военные оценивают как высокий.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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На боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей, в том числе 2 ракетоносителя: надводный и подводный. Общий залп может достигать 12 "Калибров".

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2 – 3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

Напомним, россияне начали осторожно вести себя в море, опасаясь новых атак надводных дронов на свой флот. Это ведь может существенно ударить по всей обороноспособности оккупантов на юге.

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