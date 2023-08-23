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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

23 серпня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває досить розгорнуте корабельне угруповання ворога. Рівень ракетної небезпеки військові оцінюють як високий. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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На бойовому чергуванні в Чорному морі 10 кораблів, серед них 2 ракетоносії: надводний та підводний. Загальний залп може сягати до 12 "Калібрів". 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію. 

Нагадаємо, росіяни почали обережно поводитися в морі, побоюючись нових атак надводних дронів на свій флот. Адже це може суттєво вдарити по всій обороноспроможності окупантів на півдні.

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