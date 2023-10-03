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Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ на дежурстве

3 октября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ на дежурстве
Корабли на боевом рейде. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море обстановка остается стабильно напряженной, враг снова увеличил количество кораблей на боевом рейде. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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В Черном море находится 7 российских кораблей, из которых также есть и большие десантные. Они маневрируют вдоль побережья РФ и временно оккупированной Автономной республики Крым.

Количество кораблей в других морях

В Азовском и Средиземном морях враг стабильно держит по одному боевому кораблю, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Обстрелы Змеиного

За минувшие сутки враг по тактической авиации дважды атаковал украинский остров двумя управляемыми авиабомбами (КАБ).

Напомним, западные союзники Украины считают, что Черноморский флот РФ после удачных атак ВСУ не может в полной мере выполнять боевые задачи в море. Поэтому оккупанты стали все чаще использовать стратегическую авиацию, базирующуюся в Крыму.

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