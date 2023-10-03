Скільки кораблів РФ на чергуванні

Кораблі на бойовому рейді. Фото: Defense Express

У Чорному морі обстановка залишається стабільно напруженою, ворог знову збільшив кількість кораблів на бойовому рейді. Проте ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

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Наразі у Чорному морі знаходиться 7 російських кораблів, з яких також є й великі десантні. Вони маневрують вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим.

Кількість кораблів в інших морях

В Азовському та Середземному морях ворог стабільно тримає по одному бойовому кораблю, ракетоносії заведені у пункти базування.

Обстріли Зміїного

За минулу добу ворог з тактичної авіації двічі атакував український острів двома керованими авіабомбами (КАБ).

Нагадаємо, західні союзники України вважають, що Чорноморський флот РФ після вдалих атак ЗСУ не спроможний повною мірою виконувати бойові завдання у морі. Через це окупанти стали дедалі частіше використовувати стратегічну авіацію, яка базується в Криму.