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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні

3 жовтня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ на чергуванні
Кораблі на бойовому рейді. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі обстановка залишається стабільно напруженою, ворог знову збільшив кількість кораблів на бойовому рейді. Проте ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України. 

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Наразі у Чорному морі знаходиться 7 російських кораблів, з яких також є й великі десантні. Вони маневрують вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. 

Кількість кораблів в інших морях

В Азовському та Середземному морях ворог стабільно тримає по одному бойовому кораблю, ракетоносії заведені у пункти базування. 

Обстріли Зміїного

За минулу добу ворог з тактичної авіації двічі атакував український острів двома керованими авіабомбами (КАБ). 

Нагадаємо, західні союзники України вважають, що Чорноморський флот РФ після вдалих атак ЗСУ не спроможний повною мірою виконувати бойові завдання у морі. Через це окупанти стали дедалі частіше використовувати стратегічну авіацію, яка базується в Криму.

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