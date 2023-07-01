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Угроза с Черного моря: сколько вражеских кораблей на дежурстве

1 июля 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Количество российских кораблей в Черном море
Военный корабль РФ в море. Фото: Минобороны РФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вражеские корабли остаются на дежурстве в Черном море. Среди них присутствует ракетоноситель, поэтому опасность обстрелов сохраняется.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на боевом рейде:

  • в Черном море — четыре корабля, из которых один носитель "Калибров";
  • в Азовском море — один большой десантный корабль;
  • в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.
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Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Пока погода в Черном море стабилизировалась, поэтому оккупанты смогут в любой момент увеличить свое присутствие и подготовиться к ракетному удару.

Отметим, оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Кроме того, враг активно занимается разведкой, что может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара.

Напомним, в российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отразить ВСУ на левобережье Херсона. Даже после восстания группы Вагнера россияне не поддержали командование, а наоборот начали его еще больше критиковать.

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