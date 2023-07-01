Количество российских кораблей в Черном море

Угроза с Черного моря: сколько вражеских кораблей на дежурстве
Вражеские корабли остаются на дежурстве в Черном море. Среди них присутствует ракетоноситель, поэтому опасность обстрелов сохраняется.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на боевом рейде:
- в Черном море — четыре корабля, из которых один носитель "Калибров";
- в Азовском море — один большой десантный корабль;
- в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Пока погода в Черном море стабилизировалась, поэтому оккупанты смогут в любой момент увеличить свое присутствие и подготовиться к ракетному удару.
Отметим, оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Кроме того, враг активно занимается разведкой, что может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара.
Напомним, в российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отразить ВСУ на левобережье Херсона. Даже после восстания группы Вагнера россияне не поддержали командование, а наоборот начали его еще больше критиковать.