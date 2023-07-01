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Загроза з Чорного моря: скільки ворожих кораблів на чергуванні

1 липня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кількість російських кораблів у Чорному морі
Військовий корабель РФ у морі. Фото: Міноборони РФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворожі кораблі залишаються на чергуванні у Чорному морі. Серед них присутній ракетоносій, тому небезпека обстрілів зберігається.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів на бойовому рейді:

  • у Чорному морі — чотири кораблі, з яких один носій "Калібрів";
  • у Азовському морі — один великий десантний корабель;
  • у Середземному морі — вісім кораблів, з яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 16 ракет.
На зображенні може бути: текст
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Наразі погода у Чорному морі стабілізувалася, тому окупанти зможуть будь-якої миті збільшити свою присутність та підготуватися до ракетного удару. 

Зазначимо, окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Крім того, ворог активно займається розвідкою, що може свідчити про підготовку чергового ракетного удару.

Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Навіть після повстання групи "Вагнера" росіяни не підтримали командування, а навпаки почали його ще більше критикувати.

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