Угроза с моря и воздуха: Гуменюк об оперативной ситуации

Корабли РФ на боевом дежурстве в Черном море google

Оккупанты вернули на боевое дежурство в Черное море ракетоносители. Кроме того, фиксируется активность вражеской авиации.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Враг нарастил присутствие ракетоносителей, вернувшихся на боевое дежурство. В Черном море их сейчас два – это надводный и подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 12 единиц.

"Сейчас фиксируется их определенная активность. Они могут маневрировать, в том числе и устремляясь в зону пуска. Именно поэтому раздается воздушная тревога и на юге Украины также", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", сейчас фиксируется активность тактической авиации, как над Крымом, так и в районе Азовского моря. Это может свидетельствовать о подготовке к пуску управляемых авиационных бомб. Кроме того, возможна активность ракетоносителей воздушного базирования, которые могут нанести удар по южным регионам, не только прифронтовым.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, что ночью 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики били по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы.