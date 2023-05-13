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Загроза з моря та повітря: Гуменюк про оперативну ситуацію

13 травня 2023 10:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з моря та повітря: Гуменюк про оперативну ситуацію
Кораблі РФ на бойовому чергуванні в Чорному морі. google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море ракетоносії. Крім того, наразі фіксується активність ворожої авіації.  

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Ворог наростив присутність ракетоносіїв, які повернулись на бойове чергування. В Чорному морі їх наразі два — це надводний та підводний. Загальний залп “Калібрів” може сягати 12 одиниць. 

"Зараз фіксується їх певна активність. Вони можуть маневрувати в тому числі й спрямовуючись в зону пуску. Саме тому лунає повітряна тривога й на півдні України також", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", наразі фіксується активність тактичної авіації, як над Кримом, так і в районі Азовського моря. Це може свідчити про підготовку до пуску керованих авіаційних бомб. Крім того, можлива активність ракетоносіїв повітряного базування, які можуть завдати удар по південних регіонах, не тільки прифронтових.  

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.   

Нагадаємо, що вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільних об'єктах. Від влучань створювались пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи.

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