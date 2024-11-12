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Угроза здоровью — жители Одесчины жалуются на завод

12 ноября 2024 11:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Жители Одесчины болеют из-за выбросов цементного завода — подробности
Цементный завод в селе Выгода. Фото: ЦПР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жители села Выгода под Одессой уже не первый год жалуются на руководство местного цементного завода. Выбросы производства несут угрозу как природе, так и здоровью людей. Впрочем, обращения в органы власти не дают результата.

Об этом сообщают в Центре публичных расследований.

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Все покрыто пылью

Селяне рассказывают, что в последнее время жители улицы Комарова, расположенной ближе к заводу, часто болеют и имеют аллергические реакции. Их слова подтверждает и глава громады Алла Рыбачок.

"Выбросы действительно есть, здесь никуда не денешься: деревья, растения на кладбище, потому что там рядом кладбище, покрыты пылью", — говорит она.

Руководство цементного завода уверяло, что концентрация вредных веществ в воздухе из-за его деятельности не превышает норму. Но проверка Государственной экологической инспекции доказала, что нарушения все-таки есть. Инспекторы составили предписание, которое обязывало собственников предприятия снизить выбросы. Но писем о выполнении требований до сих пор не получили.

Жалобы без ответа

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в Одесскую ОВА, центральные органы власти и к Уполномоченному по правам человека. Однако никаких мер по устранению экологической угрозы принято не было. Более того, заводу даже разрешили расширить производственные мощности.

Что известно о заводе

Цементный завод в селе Выгода работает с 2013 года. В настоящее время он принадлежит фирме "Торговый дом "Зенит плюс". Владельцем предприятия является Игорь Хандусенко. В Центре публичных расследований утверждают, что он, вероятно, является отцом замглавы Южного офиса Госаудитслужбы Дмитрия Хандусенко.

Напомним, в Одесской области незаконно распахивают берега реки, что создает экологическую угрозу для окрестных сел. Также мы сообщали об ухудшении состояния воздуха в столице.

экологическая угроза завод Одесская область экология Новости Одессы

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