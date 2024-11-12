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Загроза здоров'ю — мешканці Одещини скаржаться на завод

12 листопада 2024 11:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканці Одещини хворіють через викиди цементного заводу — подробиці
Цементний завод у селі Вигода. Фото: ЦПР
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканці села Вигода під Одесою вже не перший рік скаржаться на керівництво місцевого цементного заводу. Викиди виробництва несуть загрозу як природі, так і здоров'ю людей. Втім, звернення до органів влади не дають результату.

Про це повідомляють у Центрі публічних розслідувань.

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Все вкрито пилом

Селяни розповідають, що останнім часом мешканці вулиці Комарова, яка розташована найближче до заводу, часто хворіють і мають алергічні реакції. Їхні слова підтверджує й голова громади Алла Рибачок. 

"Викиди дійсно є, тут нікуди не дінешся: дерева, рослини на кладовищі, бо там рядом кладовище, вкриті пилом", — говорить вона.  

Керівництво цементного заводу запевняло, що концентрація шкідливих речовин у повітрі через його діяльність не перевищує норму. Але перевірка Державної екологічної інспекції довела, що порушення все-таки є. Інспектори склали припис, який зобов'язував власників підприємства зменшити викиди. Але листів про виконання вимог досі не отримали. 

Скарги без відповіді 

За словами місцевих мешканців, вони неодноразово зверталися до Одеської ОВА, центральних органів влади та Уповноваженого з прав людини. Втім, жодних заходів з усунення екологічної загрози вжито не було. Більш того, заводу навіть дозволили розширити виробничі потужності.

Що відомо про завод   

Цементний завод у селі Вигода працює з 2013 року. Наразі він належить фірмі "Торгівельний дім "Зеніт плюс". Власником підприємства є Ігор Хандусенко. У Центрі публічних розслідувань стверджують, що він, ймовірно, є батьком заступника голови Південного офісу Держаудитслужби Дмитра Хандусенка. 

Нагадаємо, на Одещині незаконно розорюють береги річки, що створює екологічну загрозу для навколишніх сіл. Також ми повідомляли про погіршення стану повітря в українській столиці. 

екологічна загроза завод Одеська область екологія Новини Одеси

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