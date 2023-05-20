Угроза растет: россияне вывели ракетоноситель в Черное море

Подлодка РФ в море. Фото: google

Ситуация в Черном море кардинально поменялась. Количество кораблей уменьшилось, впрочем, на дежурство вывели подводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.