Угроза растет: россияне вывели ракетоноситель в Черное море
Ситуация в Черном море кардинально поменялась. Количество кораблей уменьшилось, впрочем, на дежурство вывели подводный ракетоноситель.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.