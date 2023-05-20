Загроза зростає: росіяни вивели ракетоносій в Чорне море

Підводний човен РФ в морі. Фото: google

Ситуація в Чорному морі кардинально змінилась. Кількість кораблів зменшилась, втім на чергування вивели підводний ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.