Загроза зростає: росіяни вивели ракетоносій в Чорне море
Ситуація в Чорному морі кардинально змінилась. Кількість кораблів зменшилась, втім на чергування вивели підводний ракетоносій.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.
Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.