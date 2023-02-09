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Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

9 февраля 2023 17:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Наступление на Одесскую область
У россиян для этого будет недостаточно средств и сил
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Даже при возможном полномасштабном наступлении у россиян для этого будет недостаточно средств и сил. Однако сейчас сохраняется опасность на южных территориях.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга в Одессе.

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В украинской разведке после анализа российских группировок заявляют, что у врага сейчас нет значительных перспектив и возможностей, чтобы угрожать Одессе.

"Для того чтобы рисковать Одесса, они должны властвовать на Черном море, но мы этого их оставили, когда отправили флагман "Москва" по известному адресу. А сейчас на побережье дежурят и "Гарпуны", и "Нептуны", и береговая артиллерия. Поэтому с моря я не вижу угроз для Одессы и возможностей у россиян. Чтобы угрожать по суше, им нужно пройти Херсон, потом форсировать Днепр и Николаев, как они пытались в прошлый раз. Николаев они не взяли, а в Херсоне их уже нет", — отметил Алексей Резников.

Однако сейчас сохраняется опасность наступления россиян на южных территориях. Это касается Запорожья и Донецкого направления, потому что враг может пополнять резервы.

"Мы не исключаем полномасштабное наступление россиян с учетом их любви к символизму. Скоро 24 февраля, годовщина войны", — добавил министр.

Напомним, все чаще начала появляться информация, что россия готовит новое наступление весной и, вероятнее всего, оно будет на юге. Однако военные отмечают, что высадка вражеского десанта Одессе не грозит.

Ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

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