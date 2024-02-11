Угроза взрыва на Одесском железнодорожном вокзале — полиция

Одесский железнодорожный вокзал. Фото: УНИАН

Сегодня, 11 февраля, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на Одесском железнодорожном вокзале. В настоящее время идет проверка здания и эвакуация людей.

Об этом Новини.LIVE сообщили в полиции.

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Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, если удастся, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное — не паниковать.

Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, удалиться на безопасное расстояние;

важно быть как можно дальше от большого скопления людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;

лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;

постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, ранее мы писали о минировании одного из лицеев в Приморском районе Одессы. Речь идет о 56 лицеях, расположенных на улице Тенистой. Всех из здания эвакуировали.