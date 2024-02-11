Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза взрыва на Одесском железнодорожном вокзале — полиция arrow

Угроза взрыва на Одесском железнодорожном вокзале — полиция

11 февраля 2024 13:59
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Угроза взрыва на Одесском железнодорожном вокзале — полиция
Одесский железнодорожный вокзал. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 февраля, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на Одесском железнодорожном вокзале. В настоящее время идет проверка здания и эвакуация людей.

Об этом Новини.LIVE сообщили в полиции.

Читайте также:

Новость обновляется...

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, если удастся, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное — не паниковать.

  • Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, удалиться на безопасное расстояние;
  • важно быть как можно дальше от большого скопления людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
  • лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
  • постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, ранее мы писали о минировании одного из лицеев в Приморском районе Одессы. Речь идет о 56 лицеях, расположенных на улице Тенистой. Всех из здания эвакуировали.

Одесса
взрыв
полиция
Одесская область
вокзалы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме