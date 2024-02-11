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Загроза вибуху на Одеському залізничному вокзалі — поліція

11 лютого 2024 13:59
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загроза вибуху на Одеському залізничному вокзалі — поліція
Одеський залізничний вокзал. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 11 лютого, до поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху на Одеському залізничному вокзалі. Наразі йде перевірка будівлі та евакуація людей. 

Про це Новини.LIVE повідомили в поліції. 

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Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, якщо вдасться, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

  • Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, віддалитися на безпечну відстань;
  • важливо бути якомога далі від великих скупчень людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
  • краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
  • постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, раніше ми писали про мінування одного з ліцеїв у Приморському районі Одеси. Йдеться про 56 ліцей, що розташований на вулиці Тінистій. Усіх з будівлі евакуювали. 

Одеса
вибух
поліція
Одеська область
вокзали

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